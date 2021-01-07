 

Пресса приписала приказ отправить Нацгвардию в Вашингтон Пенсу, а не Трампу

07.01.2021, 7:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские СМИ утверждают, что приказ направить Национальную гвардию для поддержания порядка в Вашингтоне отдал вице-президент США Майк Пенс, а не президент Дональд Трамп.

New York Times сообщила об этом со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме. Издание пишет, что неизвестно, почему Трамп, будучи главнокомандующим, не отдал соответствующий приказ, передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь президента Кейли Макинэни сообщала, что именно Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, где его сторонники ворвались в Конгресс США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Общество: Что мог поведать британской разведке представитель «Аэрофлота»

10.07 / Крым отказался от воды с Украины

19.08 / В Украине новый антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19

10.08 / Барщевский отреагировал на обвинения в изнасиловании

03.08 / ВВС: Иран искажает статистику по коронавирусу

23.08 / Тимошенко заболела COVID-19

14.11 / “Я ему – про тесты, а он мне – “сам дурак”. Гончаренко и Радуцкий поспорили на шоу у Шустера. Видео

17.09 / Президент Польши назначил дочь своим советником

16.10 / Меркель отменила саммит ЕС в Берлине

06.12 / В мире: Санду нацелилась на абсолютную власть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска