Пресса приписала приказ отправить Нацгвардию в Вашингтон Пенсу, а не Трампу
07.01.2021, 7:12,
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Американские СМИ утверждают, что приказ направить Национальную гвардию для поддержания порядка в Вашингтоне отдал вице-президент США Майк Пенс, а не президент Дональд Трамп.
New York Times сообщила об этом со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме. Издание пишет, что неизвестно, почему Трамп, будучи главнокомандующим, не отдал соответствующий приказ, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента Кейли Макинэни сообщала, что именно Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, где его сторонники ворвались в Конгресс США.
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