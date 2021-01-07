Пресса приписала приказ отправить Нацгвардию в Вашингтон Пенсу, а не Трампу

07.01.2021, 7:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские СМИ утверждают, что приказ направить Национальную гвардию для поддержания порядка в Вашингтоне отдал вице-президент США Майк Пенс, а не президент Дональд Трамп.

New York Times сообщила об этом со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме. Издание пишет, что неизвестно, почему Трамп, будучи главнокомандующим, не отдал соответствующий приказ, передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь президента Кейли Макинэни сообщала, что именно Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, где его сторонники ворвались в Конгресс США.