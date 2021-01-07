 

Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа

07.01.2021, 7:12, Новости дня
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Вслед за Twitter блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа ввели Facebook и Instagram.

В Facebook заявили, что после оценки двух «нарушений политики» соцсети приняли решение о «24-часовой блокировке функций» – Трамп не сможет «оставлять записи на платформе в это время». Глава Instagram Адам Моссери заявил, что Instagram «тоже закрывает аккаунт президента Трампа в Instagram на 24 часа», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Напомним, администрация Twitter решила заблокировать аккаунт Трампа. Twitter вслед за Facebook и YouTube удалил видеообращение президента США к протестующим.



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