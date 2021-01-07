Режим ЧС введен в Вашингтоне до инаугурации Байдена

07.01.2021, 7:12, Новости дня

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В связи с беспорядками в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации введен на 15 дней, сообщила мэр американского столичного округа Колумбия Мюриэл Боузер.

Она заявила, что события в Вашингтоне и «обоснованные опасения продолжающейся чрезвычайной ситуации представляют угрозу общественной безопасности и благополучию жителей округа», передает ТАСС.

Как сообщила Боузер, «многие прибыли в Вашингтон с целью чинить насилие и разрушения», по ее словам, эти настроения подогреваются риторикой главы американского государства Дональда Трампа, который заявляет о нелегитимности прошедших выборов и не признает поражения, передае РИА «Новости».

Губернатор соседней с округом Колумбия Виргинии Ральф Нортэм также объявил в штате режим ЧС. Кроме того, он сообщил, что «по просьбе города Алегзандрия и округа Арлингтон объявляет комендантский час с 18.00 (2.00 мск четверга) до 6.00 (14.00 мск) на этих территориях».

Напомним, Боузер сообщала, что «в округе Колумбия с 18.00 среды (02.00 четверга мск), 6 января, до 6.00 четверга, 7 января, вводится комендантский час». Отметим, что инаугурация избранного президента Джо Байдена должна состояться 20 января.