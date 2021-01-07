В феврале китайский зонд «Тяньвэнь-1» выйдет на орбиту Марса

07.01.2021, 6:34, Новости дня

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Примерно месяц будет еще лететь китайский беспилотный космический корабль «Тяньвэнь-1» до Марса. Ожидается, что в феврале он выйдет на орбиту соседней Красной планеты.

Известно, что сегодня зонд пролетел уже более 400 миллионов километров. В космосе он уже более пяти месяцев. Поскольку корабль летит вовсе не по прямой, а описывает заранее рассчитанную дугу, то от поверхности Земли он сейчас находится на расстоянии 130 тыс. км. Еще 8 млн км осталось до Марса.

Перед заходом на орбиту Красной планеты «Тяньвэнь-1» начнет снижать скорость. Затем некоторое время понадобится для подготовки к посадке. Однако это будет уже следующий важный этап в осуществлении миссии, которая должна проторить дорогу человека на Марс.