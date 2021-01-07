Эксперты рассказали, как ускорить работу старого смартфона

07.01.2021, 6:34, Новости дня

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Старые смартфоны плохо справляются с новыми мобильными приложениями, требующими, в частности, более мощных процессоров. Порой устройству банально не хватает скорости, чтобы работать нормально. Но старый мобильник можно разогнать, отмечают эксперты.

Вообще-то, следует иметь в виду, что мобильные устройства начинают устаревать уже года через четыре после выхода модели на рынок. Поэтому вовсе не исключено, что, купив в магазине не самую новую модель, вы столкнетесь с проблемой в ближайшее время.

Чтобы немного ускорить работу смартфона, советуют сначала удалить все приложения, которыми вы не пользуетесь. Также не лишним будет избавиться от анимации. В случае возникновения серьезных проблем, можно сделать сброс до заводских настроек.