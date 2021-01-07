 

2021-й станет самым коротким годом за последние полстолетия

07.01.2021, 6:34, Новости дня
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Нынешний год станет самым коротким за последние столетия, сообщили представители британской физической лаборатории. Причиной стало ускорение вращения нашей планеты.

О том, что Земля стала вращаться быстрее обычного, стало известно еще летом прошлого года. Разница почти незаметна. Сутки теперь стали короче всего на половину миллисекунды. Однако, если ускорение будет продолжаться, мировое время придется «поправить» на отрицательную секунду, что произойдет впервые за всю историю человечества.

Напомним, что за последние 50 лет служба точного времени добавила 27 секунд, постепенно внося поправки в работу самых точных в мире атомных часов. В ускорении вращения Земли нет ничего катастрофического, отмечают ученые. Ее скорость постоянно меняется.



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