Мнение: Мы никогда не сдадимся и не признаем поражение на выборах

07.01.2021, 6:28, Разное

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«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдёт. Нельзя признавать поражение, когда речь идёт о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть» (с) Трамп

Агент Дональд на митинге в Вашингтоне заявил, что никогда не признает поражение на выборах, которые он считает сфальсифицированными.

По словам Трампа, в 2020-м он победил с еще большим перевесом чем в 2016-м и сейчас его победу пытаются украсть, используя "китайский коронавирус".

Сами фальсификации Трамп назвал "взрывом дерьма". Руководство республиканской партии Трамп назвал слабым, обвинив его в нежелании бороться (что лишь усиливает разговоры на тему того, что позиция истеблишмента республиканцев может привести к деструкции партии).

Также он заявили, что избирательная система в США хуже чем во многих странах третьего мира, а надежные СМИ в США отсутствуют.

Трамп надеется, что вице-президент Пенс сделает правильный выбор и заблокирует утверждение результатов украденных выборов.

Соответственно, Трамп разрушает еще одну американскую традицию, когда проигравший в рамках двухпартийных междусобойчиков признавал поражение и показывает фигу тем, кто уверял, что Трамп для вида поупирается, а потом сольется и признает Байдена.

Стоит отметить, что на конец декабря 2020-го года рейтинг Трампа среди республиканских избирателей достигал почти 90%.

Прямая трансляция из Вашингтона.

Часть протестующих у Капитолия требует от сенаторов-республиканцев голосовать против утверждения результатов выборов.

Стоит также отметить, что бывший советник Трампа по нац.безопасности генерал Флинн, который был недавно оправдан судом, также заявил, что выборы были украдены, осуществлялись вбросы большого числа голосов, в том числе умерших граждан, а машины для электронного голосования были взломаны.

Совместное заседание Сената и Палаты Представителей по поводу результатов выборов состоится в 21 час по МСК.

Трансляция будет здесь.