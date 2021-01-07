Израиль нанес ракетные удары по Сирии

07.01.2021, 6:20, Новости дня

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Израиль нанес серию ракетных ударов по югу Сирии из воздушного пространства оккупированных Голанских высот, информирует армия САР.

В сообщении говорится, что «в 23.10 (00.10 мск четверга) враждебный Израиль совершил агрессию, нанеся серию ракетных ударов». Сирийские средства ПВО «сбили большую часть вражеских ракет», передает РИА «Новости».

Напомним, Израиль уже неоднократно наносил ракетные удары по сирийской территории. Так, в результате атаки 30 декабря как минимум один человек погиб, трое военных получили ранения.