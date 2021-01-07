Конгресс США возобновил слушания по утверждению итогов выборов

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07.01.2021, 6:20, Новости дня
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Слушания по утверждению итогов президентских выборов в США возобновились в Конгрессе, Сенат уже отклонил возражения по первому из «спорных» штатов.

Вице-президент Майк Пенс открыл возобновившееся заседание словами: «Мы заново собрались в этой палате, и мир увидит прочность и силу нашей демократии». Он подчеркнул, что «даже на фоне беспрецедентных жестокости и вандализма в этом Капитолии избранные представители народа Соединенных Штатов собрались снова в тот же самый день, чтобы поддержать и защитить конституцию».

Сенат не принял возражения против утверждения голосов выборщиков от Аризоны. За возражения проголосовали шесть сенаторов, против – 93. Возражения были выдвинуты по шести штатам сенаторами, которые предлагают провести 10-дневный «аудит» выборов, передает РИА «Новости».

Напомним, Конгресс США не смог утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники главы американского государства Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, чтобы обеспечить порядок в столице. Протестующих вывели из Капитолия.



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