 

Telegram выдает местоположение пользователей

07.01.2021, 5:42, Новости дня
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После того как в Telegram появилась функция «люди в непосредственной близости», ее стали использовать для определения местонахождения пользователей данного мессенджера.

Фактически, Telegram, разработчики которого все время говорили, что создали самый безопасный сервис для общения, начал «сдавать» людей, установивших данный сервис на своих смартфонах. Где находится тот или иной абонент, теперь можно узнать с точностью до десятка метров.

Для того чтобы избавиться от данной уязвимости, нужно либо убрать Telegram из мобильного устройства, либо отключать геолокацию. В противном случае, ваш смартфон будет работать как маячок для человека, который по каким-то причинам захочет за вами проследить.



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