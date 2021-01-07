 

Новые процессоры Intel Core одиннадцатого поколения выйдут в марте

07.01.2021, 5:42, Новости дня
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Как стало известно, новые процессоры Intel Core выйдет в продажу в марте текущего года, хотя начало их производства будет анонсировано в ближайшие дни. Презентация намечена на 11 января.

Инсайдеры сообщают, что в первую очередь новые процессоры будут использованы с чипсетом Z490. Также представители компании Intel анонсировали создание настольных процессоров модели Rocket Lake-S. Для мобильных устройств вскоре станут поступать CPU Tiger Lake-H.

Презентация процессоров нового поколения запланирована в рамках выставки CES 2021, на которой соберутся новинки из сферы электроники и бытовой техники. Данное мероприятие обещает множество сенсаций, говорят специалисты.



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