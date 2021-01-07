Мнение: Штурм Капитолия

07.01.2021, 5:36, Разное

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После призыва Трампа противостоять фальсификациям выборов https://colonelcassad.livejournal.com/6455501.html, толпа двинулась на Капитолий (где Сенат и Палата Представителей на общем заседании решает вопрос с подсчетом голосов выборщиков), где вступила в противостояние с полицией и уже снесла часть заграждений, пытаясь пробиться внутрь здания. Люди продолжают подтягиваться к Капитолию, скандируя "США! США!", "Нет фальсификациям!" и т.д. и т.п. Охраняющих здание полицейских называют предателями. Два здания расположенных рядом с Капитолием эвакуированы (согласно Fox News эвакуирован персонал Библиотеки Конгресса США и здание Canon House)

Стрим.

Видео.

https://twitter.com/Nonnie0831/status/1346888267996803072

https://twitter.com/KBoomhauer/status/1346886079954051072

https://twitter.com/DrDenaGrayson/status/1346884741937721351

https://twitter.com/rebtanhs/status/1346879406581624833

https://twitter.com/ElijahSchaffer/status/1346881968819105792

https://twitter.com/Phil_Lewis_/status/1346883077524639748

Ситуация продолжает развиваться.

Американцы, будьте невероятными! У киргизов получилось – и у вас получится!

https://twitter.com/JohnBrynt/status/1346892544140062721 – противостояние с полицией. Люди кричат полицейским, что они принесли клятву защищать США.

https://twitter.com/crabcrawler1/status/1346893280211062789 – прорыв линии заграждений

https://twitter.com/Breaking911/status/1346889008652156941 – применение баллончиков



Сторонники Трампа прорвались через оцепление с восточной стороны Капитолия и взобрались по стене к окнам с восточной стороны здания.

Полиция объявила, что Капитолий заблокирован.



Первые прорвавшиеся в здание Капитолия.

Оцепление полиции прорвано – протестующие прорвались к Капитолию.