 

Мнение: США сошли с ума?

07.01.2021, 5:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

CNN сообщает, что сторонники Трампа помитинговав,  начали бузить, прорвали ограждения у Капиталийского холма в Вашингтоне,  и прорвались в здание, где Конгресс собрался для официального подсчета голосов выборщиков.

Сенаторы пишут в Твиттере, что протестующие взяли штурмом здание и удерживают делегатов внутри Капитолия.
В Вашингтоне введен комендатский час…

Трамп заявил: «Мы не сдадимся и никогда не признаем поражения. Нельзя признать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы не будем это терпеть».

Что это такое? США сошли с ума? Вместе с Трампом? Или все это грандиозный спектакль и скоро все завершится, Трамп уйдет, Байден придет? Что происходит?

На снимке: митинг в Вашингтоне в поддержку Трампа, отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Мнение: Дивное светлое прошлое

20.12 / Мнение: Проекты и инструменты

11.09 / Мнение: Афера с работами Филонова

10.08 / Мнение: Управление овцами из Чехии, Польши и Британии

19.07 / Мнение: Ни один истинный шотландец, обвал в Сингапуре и наказание Гонконга за Гонконг

02.08 / «Это явно из-за „боевиков“»

05.07 / Путин про право союзных республик на выход из состава СССР

01.09 / Путин сделал важное заявление о дистанционном обучении

11.10 / Татьяна Брухунова показала милое фото спящего сына Петросяна

15.12 / Мнение: Гафт ушёл, но роли его живут! Любимому актеру посвящается!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска