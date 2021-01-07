Мнение: США сошли с ума?

07.01.2021, 5:24, Разное

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CNN сообщает, что сторонники Трампа помитинговав, начали бузить, прорвали ограждения у Капиталийского холма в Вашингтоне, и прорвались в здание, где Конгресс собрался для официального подсчета голосов выборщиков.

Сенаторы пишут в Твиттере, что протестующие взяли штурмом здание и удерживают делегатов внутри Капитолия.

В Вашингтоне введен комендатский час…

Трамп заявил: «Мы не сдадимся и никогда не признаем поражения. Нельзя признать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы не будем это терпеть».

Что это такое? США сошли с ума? Вместе с Трампом? Или все это грандиозный спектакль и скоро все завершится, Трамп уйдет, Байден придет? Что происходит?

На снимке: митинг в Вашингтоне в поддержку Трампа, отсюда