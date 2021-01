Сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий

07.01.2021, 4:52, Разное

1 гражданский застрелен, поблизости обнаружено взрывное устройство

The Associated Press · Posted: Jan 06, 2021

Тысячи людей штурмовали баррикады у здания Капитолия в Вашингтоне, заполнив большую часть территории, которая должна была быть закрыта для публики. Произошли столкновения с полицией, были произведены аресты

В среду, в ожесточенных столкновениях с полицией, сторонники президента Дональда Трампа прорвались через баррикады и ворвались в Капитолий.

Полиция округа Колумбия сообщила, что был застрелен, по крайней мере, один мирный житель, и что протестующие, чтобы получить доступ в здание, применили против полиции «химические раздражители»,. Начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти заявил, что несколько полицейских получили ранения.

Поблизости было обнаружено как минимум одно взрывное устройство, но представители правоохранительных органов заявили в среду днем, что оно больше не представляет угрозы.

Трамп призвал своих сторонников приехать в Вашингтон в знак протеста против официального одобрения Конгрессом победы избранного президента Джо Байдена на всеобщих выборах. Несколько депутатов-республиканцев поддержали его призывы, несмотря на отсутствие доказательств фальсификации или правонарушений на выборах.

Тысячи людей протестовали у здания Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, они прорвались через баррикады и поднялись по ступенькам, когда Конгресс проголосовал за победу Джо Байдена на президентских выборах.

Заседание обеих палат Конгресса было внезапно прервано, когда десятки людей прорвались через периметр безопасности Капитолия, законодателям в зале заседаний Палаты представителей приказали надеть противогазы, поскольку в ротонде был применен слезоточивый газ.

Пока полиция охраняла двери в зал заседаний, капеллан молился, а законодатели пытались собрать информацию о том, что происходит.

Сторонники президента Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский кордон в Капитолий в Вашингтоне, округ Колумбия. Конгресс собрался чтобы утвердить решение коллегии выборщиков (306-232) о победе избранного президента Джо Байдена . Группа сенаторов-республиканцев заявила, что отклонит голоса коллегии выборщиков нескольких штатов, если Конгресс не назначит комиссию для проверки результатов выборов. (John Minchillo/The Associated Press)

Протестующие вошли в зал Сената. Один из них поднялся на помост и крикнул: «Трамп выиграл эти выборы». Несколько десятков бродили по залам, крича: «Где они?» Несколько человек находилось также в галереях для посетителей.

Обе палаты Конгресса резко прервали свою работу. Мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер ввела комендантский час с 18:00, а Пентагон заявил, что для поддержки правоохранительных органов мобилизованы около 1100 членов Национальной гвардии округа Колумбия.

Пресс-секретарь сообщил Associated Press в среду, что на место столкновений направлены офицеры Федеральной службы охраны и агенты Секретной службы США. Он сказал, что их попросила о помощи полиция Капитолия.



Репортера CBC окружили разгневанные сторонники Трампа в Вашингтоне

Старший корреспондент Кэти Николсон и ее видеооператор подверглись устным нападкам и оскорблениям во время репортажей группы с улиц Вашингтона.

Стычки произошли на улице, на том самом месте, где всего через две недели будет инаугурация Байдена.

Протестующие снесли металлические баррикады у подножия ступеней Капитолия и были встречены офицерами в спецобмундировании. Некоторые пытались протиснуться мимо офицеров, державших щиты, и было видно, как офицеры чтобы сдержать толпу распыляли на протестующих перцовые баллончики,. Некоторые в толпе кричали «предатели» пытавшимся их сдержать офицерам

Полиция Капитолия сообщила, что в этом районе также была обнаружена подозрительная коробка.

Стычки произошли вскоре после того, как в среду перед голосованием в Конгрессе, на митинге у Белого дома, Трамп обратился к тысячам своих сторонников, взбудоражив толпу своими безосновательными заявлениями о фальсификации выборов.

«Мы не позволим им замолчать ваши голоса», – сказал Трамп протестующим, которые собрались ещё до восхода солнца, чтобы занять выгодную позицию и услышать президента.

This is when the riot police first came in.

This is when the riot police first came in.

Вскоре после этого Трамп выложил в Твиттере видео, в котором повторялись ложные заявления о краже результатов выборов, но также велел протестующим «немедленно идти домой».

Вице-президент Майк Пенс ранее призвал протестующих немедленно разойтись.

В своем твите Пенс сказал: «Это нападение на наш Капитолий недопустимо, и виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона».

Премьер-министр Джастин Трюдо выразил обеспокоенность по поводу сцен насилия.

«Понятно что мы обеспокоены и отслеживаем ситуацию каждую минуту», – сказал Трюдо радиостанции Ванкувера News 1130. «Я думаю, что американские демократические институты сильны, и надеюсь, что в ближайшее время все вернется в норму».

Сторонники президента США Дональда Трампа вошли в ротонду Капитолия в Вашингтоне. Демонстранты прорвали систему безопасности и вошли в Капитолий, когда Конгресс обсуждал признание результатов президентских выборов 2020 года. (Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Дональд Трамп призвал своих сторонников разойтись по домам, в то время как хаос в Капитолии продолжается