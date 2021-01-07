 

Сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий

07.01.2021, 4:52, Разное
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1 гражданский  застрелен,  поблизости обнаружено взрывное устройство

The Associated Press · Posted: Jan 06, 2021

Капитолий США заблокирован на фоне ожесточенных столкновений | Прямой эфир

Видео

Сторонники Трампа штурмуют ступени Капитолия
Сторонники Трампа штурмуют Капитолий остановив подсчет голосов выборщиков
Охрана Капитолия забаррикадировала вход в  зал  заседаний
Исторические сцены штурма Капитолия сторонниками Трампа
Женщина убита, по  крайней мере одно взрывное устройство обнаружено во время  захвата  Капитолия сторонниками Трампа
Смотрите: сторонники Трампа штурмуют Капитолий  в  то  время когда Конгресс  собрался  для  того чтобы удостоверить избрание Байдена
Протрамповские протестующие прорвались через баррикады перед зданием Капитолия
Толпа сторонников Трампа штурмует Капитолий  в  то  время когда законодатели собрались  чтобы удостоверить победу Байдена 
Протесты в Вашингтоне обернулись насилием  когда  сторонники Трампа штурмовали Капитолий
Конгресс прервал процесс подтверждения избрания Байдена  из-за  того что сторонники  Трампа  начали штурмовать Капитолий

Тысячи людей штурмовали баррикады у здания Капитолия в Вашингтоне, заполнив большую часть территории, которая должна была быть закрыта  для  публики. Произошли столкновения с  полицией,  были  произведены аресты

В среду,  в ожесточенных столкновениях с полицией,  сторонники президента Дональда Трампа прорвались через баррикады и ворвались в Капитолий. 

Полиция округа Колумбия сообщила, что был  застрелен, по крайней мере, один мирный житель, и что протестующие,  чтобы получить доступ  в  здание,  применили  против полиции  «химические раздражители»,. Начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти заявил, что несколько полицейских получили ранения.

Поблизости было обнаружено как минимум одно взрывное устройство, но представители правоохранительных органов заявили в среду днем, что оно больше не представляет угрозы.

Трамп призвал своих сторонников приехать в Вашингтон в знак протеста против официального одобрения Конгрессом победы избранного президента Джо Байдена на всеобщих выборах. Несколько депутатов-республиканцев поддержали его призывы, несмотря на отсутствие доказательств фальсификации или правонарушений на выборах.

СРОЧНО: Сторонники Трампа штурмуют Капитолий

Тысячи людей протестовали у здания  Капитолия  в Вашингтоне, округ Колумбия,   они прорвались  через баррикады и поднялись  по ступенькам, когда Конгресс проголосовал за победу Джо Байдена на президентских выборах.

Заседание обеих палат Конгресса  было  внезапно  прервано, когда десятки людей прорвались  через периметр  безопасности Капитолия,  законодателям в  зале заседаний Палаты представителей  приказали надеть противогазы, поскольку в ротонде был применен слезоточивый газ.

Пока полиция охраняла двери в зал заседаний,  капеллан молился, а законодатели пытались собрать информацию о том, что происходит.

Сторонники президента Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский кордон в Капитолий  в Вашингтоне, округ Колумбия. Конгресс собрался чтобы  утвердить решение коллегии выборщиков (306-232)  о  победе   избранного президента Джо Байдена . Группа сенаторов-республиканцев заявила, что отклонит голоса коллегии выборщиков нескольких штатов, если Конгресс не назначит комиссию для проверки результатов выборов. (John Minchillo/The Associated Press)

Протестующие вошли  в зал  Сената. Один из них поднялся на помост и крикнул: «Трамп выиграл эти выборы». Несколько десятков бродили по залам, крича: «Где они?» Несколько человек находилось  также в галереях  для  посетителей.

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Обе палаты  Конгресса резко прервали свою работу. Мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер ввела комендантский час с 18:00, а Пентагон заявил, что для поддержки правоохранительных органов мобилизованы около 1100 членов Национальной гвардии округа Колумбия.

Пресс-секретарь сообщил Associated Press в среду, что на  место столкновений  направлены  офицеры Федеральной службы охраны и агенты Секретной службы США. Он сказал, что их попросила о  помощи полиция  Капитолия.


Репортера CBC окружили разгневанные сторонники Трампа в Вашингтоне

Старший корреспондент Кэти Николсон и ее видеооператор подверглись устным нападкам и оскорблениям  во время репортажей группы с улиц Вашингтона.

Стычки произошли на улице, на том самом месте, где всего через две недели будет инаугурация Байдена.

Протестующие снесли металлические баррикады у подножия ступеней Капитолия и были встречены офицерами в спецобмундировании. Некоторые пытались протиснуться мимо офицеров, державших щиты, и было видно, как офицеры  чтобы сдержать толпу распыляли на  протестующих   перцовые  баллончики,. Некоторые в толпе кричали «предатели»  пытавшимся  их  сдержать  офицерам

Полиция Капитолия сообщила, что в этом районе также была обнаружена подозрительная коробка.

Стычки произошли вскоре после того, как  в среду перед голосованием в Конгрессе, на митинге у Белого дома, Трамп обратился к тысячам своих сторонников, взбудоражив  толпу своими безосновательными заявлениями о фальсификации выборов.

«Мы не позволим им  замолчать ваши голоса», – сказал Трамп протестующим, которые собрались  ещё  до восхода солнца, чтобы занять выгодную позицию и услышать президента.

Katie Simpson

@CBCKatie

This is when the riot police first came in.

2:05 PM · Jan 6, 2021·Twitter for iPhone

Вскоре после этого Трамп выложил  в Твиттере видео, в котором повторялись ложные заявления о краже результатов выборов, но также велел протестующим «немедленно идти домой».

Вице-президент Майк Пенс ранее призвал протестующих немедленно разойтись.

В своем твите Пенс сказал: «Это нападение на наш Капитолий недопустимо, и виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона».

Премьер-министр Джастин Трюдо выразил обеспокоенность по поводу сцен насилия.

«Понятно  что  мы обеспокоены и  отслеживаем  ситуацию  каждую минуту», – сказал Трюдо радиостанции Ванкувера News 1130. «Я думаю, что американские демократические институты сильны, и надеюсь, что в ближайшее время все вернется в норму».

Сторонники президента США Дональда Трампа вошли  в ротонду Капитолия  в Вашингтоне. Демонстранты прорвали  систему безопасности и вошли в Капитолий, когда Конгресс обсуждал признание  результатов  президентских выборов  2020 года. (Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Дональд Трамп призвал своих сторонников  разойтись по  домам,  в  то  время  как  хаос  в  Капитолии продолжается





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