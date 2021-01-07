Стало известно, зачем мошенники записывают голоса по телефону

07.01.2021, 4:50, Новости дня

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По словам гендиректора группы Angara Дмитрия Пудова, за последнее время наблюдается активизация и телефонных мошенников, которые записывают голоса обычных пользователей. Как пояснил эксперт, злоумышленники создают базу данных.

Все это может быть связано с развитием технологии биометрической идентификации, говорит специалист. Представьте, что, спустя некоторое время, многие важные приложения будут запускаться голосовыми командами, которых будет достаточно, чтобы не вводить логины и пароли, не сканировать сетчатку глаза или отпечаток пальца.

Голос также является уникальным у каждого человека. Однако, сделав запись разговора, можно затем синтезировать любые команды. Поэтому пытайтесь поменьше разговаривать по телефону с людьми, цели которых сомнительны.