 

Apple разрабатывает AR-очки

07.01.2021, 4:50, Новости дня
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По сообщению аналитиков Digitimes, производитель электроники компания Apple значительно продвинулась в разработке AR-очков. В действительности, работа над гаджетом с дополненной реальностью вошла уже во вторую фазу, отмечают специалисты.

Речь идет о том, что еще несколько месяцев назад было запущено пробное производство очков Apple AR. До серийного выпуска может оказаться не так далеко, как эксперты думали еще недавно.

Однако большой проблемой в создании очков дополненной реальности являются линзы, состоящие из множества «нежных» слоев. Очень трудно защитить их от мелких повреждений, царапин без снижения качества изображения. Однако эксперты полагают, что Apple успешно решит эту и другие проблемы в ближайшее время.



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