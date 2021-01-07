Мнение: Войска Трампа взяли Капитолий

07.01.2021, 4:44, Разное

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Сторонники Трампа прорвали оцепление полиции https://colonelcassad.livejournal.com/6455662.html и заняли Капитолий. Подсчет голосов выборщиков прерван.

Последний раз Капитолий был захвачен англичанами в 1814 году.

Члены Сената США и вице-президент Пенс эвакуированы сотрудниками Секретной Службы.

Так как информация поступает рекой, обновления по ситуации выкладываю в Телеграм https://t.me/boris_rozhin – подписывайтесь

Трансляция.

https://twitter.com/disclosetv/status/1346900831640154112 – протестующие заходят в здание

https://twitter.com/stevennelson10/status/1346901630017560580 – вход в здание через взломанную дверь в ротонде.

https://twitter.com/historyoarmani2/status/1346901735214878727 – протестующие бегают по Капитолию

https://twitter.com/ElijahSchaffer/status/1346901420147167232 – драка с полицией внутри Капитолия

https://twitter.com/stevennelson10/status/1346900228264308737 – применение огнетушителя

https://twitter.com/JoshuaPotash/status/1346904724600188929 – выбивание окон в Капитолии



Штурм восточной стены Капитолия.



Законодатели разбежались.



Полиция отступила от центрального входа.

Американцы, вы такие же невероятные, как киргизы!



Сотрудники Секретной Службы забаррикадировались в зале заседаний, подперев дверь каким-то комодом и готовы применить боевое оружие.



Трамп победил!