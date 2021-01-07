 

Мнение: Войска Трампа взяли Капитолий

07.01.2021, 4:44, Разное
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Сторонники Трампа прорвали оцепление полиции https://colonelcassad.livejournal.com/6455662.html и заняли Капитолий. Подсчет голосов выборщиков прерван.
Последний раз Капитолий был захвачен англичанами в 1814 году.
Члены Сената США и вице-президент Пенс эвакуированы сотрудниками Секретной Службы.

Так как информация поступает рекой, обновления по ситуации выкладываю в Телеграм https://t.me/boris_rozhin – подписывайтесь

Трансляция.

https://twitter.com/disclosetv/status/1346900831640154112 – протестующие заходят в здание
https://twitter.com/stevennelson10/status/1346901630017560580 – вход в здание через взломанную дверь в ротонде.
https://twitter.com/historyoarmani2/status/1346901735214878727 – протестующие бегают по Капитолию
https://twitter.com/ElijahSchaffer/status/1346901420147167232 – драка с полицией внутри Капитолия
https://twitter.com/stevennelson10/status/1346900228264308737 – применение огнетушителя
https://twitter.com/JoshuaPotash/status/1346904724600188929 – выбивание окон в Капитолии


Штурм восточной стены Капитолия.


Законодатели разбежались.


Полиция отступила от центрального входа.

Американцы, вы такие же невероятные, как киргизы!


Сотрудники Секретной Службы забаррикадировались в зале заседаний, подперев дверь каким-то комодом и готовы применить боевое оружие.


Трамп победил!

Источник: Colonel Cassad



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