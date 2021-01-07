 

Мнение: Аудиокнига “Кровь износа”: скачать бесплатно

07.01.2021, 4:42, Разное
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А вот и вариант для тех, кто не хочет читать, а полюбил за последнее время слушать книги (скажем, за приготовлением рождественской индейки). Мою фантастическую повесть “Кровь износа” можно теперь скачать также и в формате аудиокниги, причем – в исполнении автора!

Так что вот – выкладываю ссылку на ВЕСЬ ТЕКСТ этой своей фантастической антиутопии. О чем? Вот об этом:

“Россия, ближайшее будущее. Безработный бывший пиарщик в поисках легкого заработка соглашается на “несложное” задание во время пьяного зимнего безвременья всероссийских январских “каникул” в канун православного Рождества – съездить на денек в крупный поволжский город и взять интервью у местного инженера, предсказывающего “конец света”. Начинается водоворот странных и все более пугающих событий. Неужели инженер был прав?”

Прослушать здесь:
https://soundcloud.com/gz2c6loq2y18/krov-iznosa-strashnaya-rozhdestvenskaya-skazka

Можно и просто скачать: вот ссылка на сам изначальный аудиофайл, уже готовый для скачивания. Формат mp3, примерно 180 мегабайт. Просто поставь его в свой плеер!
https://my-files.su/stey59

Наведи свой смартфон! Вот и QR-код для скачивания.

https://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=300×300&chl=https://my-files.su/stey59

Заходим, скачиваем, слушаем! Длинная получилась сказка, я смотрю – почти на 3 часа.

Источник: Размышления вольного социолога



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