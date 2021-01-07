 

Температурный рекорд 1931 года побит в Крыму

07.01.2021, 4:36, Новости дня
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Температура воздуха в Крыму во вторник, 5 января, поднялась выше 17 градусов, установив новый рекорд, сообщил в среду дежурный синоптик республиканского гидрометцентра.

«5 января перекрыт максимум – зафиксирована самая высокая температура, которая наблюдалась за всю историю наблюдений в этот день. Воздух прогрелся до 17,6 градуса. Предыдущий рекорд – 14,4 градуса в 1931 году», – рассказал синоптик «Интерфаксу».

По его словам, нынешняя зима в Крыму очень теплая, ранее температурный максимум был перекрыт 31 декабря.

Все новогодние праздники в Крыму сухо и тепло: днем плюс 10-15 градусов, ночью 5-7 градусов тепла. По данным с сайта Гидрометцентра, в конце каникул ситуация изменится: на территорию полуострова начнет поступать холодный полярный воздух, температура понизится на 5-7 градусов, появится вероятность осадков.



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