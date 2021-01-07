Телеведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом

07.01.2021, 4:36, Новости дня

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Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай.

Кудрявцева рассказала, что перед Новым годом после похода на елку заболела ее дочь Маша. Поэтому семья встретила праздник без многочисленных родственников. Сейчас девочка выздоравливает, передает РИА «Новости».

Телеведущая планировала провести каникулы в Дубае. Чтобы отправиться в путешествие, туристы должны заранее сдать тест на коронавирус. Результат анализа был положительным, и звезде пришлось отменить поездку.

Кудрявцева отметила, что болезнь проходит в легкой форме. Комментаторы посочувствовали ей и пожелали скорейшего выздоровления.

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Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv)

За минувшие сутки в РФ выявлено 24 217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5142, Санкт-Петербурге – 3341, Московской области – 1097.