Стала известна стоимость «умного ЖКХ» в России

07.01.2021, 3:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В РФ планируют перевести регионы на систему «умного ЖКХ». Для этого одобрен специальный федеральный проект под названием «Цифровой регион». Объявлена и сумма, которую необходимо потратить на реформу. Она составляет 87 миллиардов рублей.

В частности, планируется внедрение системы высокой эффективности использования энергетических ресурсов. Расчеты же предусмотрены с использованием блокчейна.

По словам эксперта, «умный ЖКХ» должен стать частью общих планов создать в РФ по-настоящему цифровую экономику. Согласно опубликованной информации, только 5,84 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета. Основная же сумма ляжет на плечи региональных бюджетов, отмечают эксперты.