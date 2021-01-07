 

Стала известна стоимость «умного ЖКХ» в России

07.01.2021, 3:58, Новости дня
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В РФ планируют перевести регионы на систему «умного ЖКХ». Для этого одобрен специальный федеральный проект под названием «Цифровой регион». Объявлена и сумма, которую необходимо потратить на реформу. Она составляет 87 миллиардов рублей.

В частности, планируется внедрение системы высокой эффективности использования энергетических ресурсов. Расчеты же предусмотрены с использованием блокчейна.

По словам эксперта, «умный ЖКХ» должен стать частью общих планов создать в РФ по-настоящему цифровую экономику. Согласно опубликованной информации, только 5,84 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета. Основная же сумма ляжет на плечи региональных бюджетов, отмечают эксперты.  



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