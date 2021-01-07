Компания Dell представила 40-дюймовый монитор

07.01.2021, 3:58, Новости дня

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Монитор UltraSharp 40 Curved будет показан также на выставке CES 2021. Однако его разработчик – компания Dell – решил не дожидаться данного мероприятия и устроил презентацию первого сорокадюймового монитора.

Кроме огромных размеров, экран отличается высоким качеством изображение. Производитель гарантирует показатель 5К, отмечают сотрудники компании. Цена монитора в розницу составляет 2100 американских долларов.

Данная модель монитора является частью целой линейки аналогичных устройств. Напомним, что до сих пор компания Dell не выпускала мониторы, которые можно назвать сверхширокоформатными. Экран размещен на изогнутой панели с диаметром кривизны в два с половиной метра. К концу месяца он поступит в продажу на территории США.