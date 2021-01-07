 

Мнение: Stalin Doner

07.01.2021, 3:52, Разное
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Новости московского общепита.
В 2021 году природа очистилась настолько, что в Москве появилось заведение общепита Stalin Doner, где работают сотрудники НКВД.


Жить стало лучше, жить стало веселее!


Ответственный офицер госбезопасности следит, чтобы все было по ГОСТу, утвержденному секретным указом наркома НКВД.

Фото от читателя "Рупора Тоталитарнйо Пропаганды".
Ниже, еще фото из сети.


Сталинская с двойным мясом и Бериевсквя с соусом ткемали? А что выберешь ты?

Понятное дело, что авторы креатива ловят хайп на товарище Сталине и Лаврентии Павловиче, но любо-дорого посмотреть, как от этого подгорает у людей со светлыми лицами.

Источник: Colonel Cassad



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