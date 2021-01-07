Мнение: Ну… началось! Где ты, матрос Железняк?

07.01.2021, 3:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

“Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал сената. Они попросили нас оставаться внутри” – передают Яндекс-Новости слова какого-то американского сенатора. Звучит бодро! Прямо вспоминается Бишкек-2005, Майдан-2014… Господь, жги!

А вот белорусам стоило бы взять пример с отцов-основателей из США в плане решительности. Сопли три месяца не жуют, сразу пошли штурмовать здание парламента. “Сенат США прервал заседание”. Ждем матроса Железняка с коронным “Которые тут временные? Слазь!”



Блин! Точно Бишкек! На самом деле – сторонники Трампа уже внутри Капитолия

По радио – нашему московскому – сейчас передали отрывки из речи Трампа перед собравшимися, где он тряс какими-то бумагами и обещал, что он “собрал доказательства” и что он “выиграл выборы с огромным отрывом”. После чего, как я понял, толпа и пошла “брать Конгресс штурмом”.

Однако. Новость, что характерно, на радио идет даже без пометки “Брейкинг-ньюс”, в общей массе, без надрыва. Так, как будто в США каждый день какие-то протестующие врываются в здание Конгресса – и уже всех этим изрядно утомили.

Ну что ж, я, во всяком случае, об одном могу сказать с глубоким удовлетворением: постоянные читатели блога Сапожника не могут пожаловаться на то, что их не предупреждали, и что для них все происходящее стало полной неожиданностью. Не стало! “Этот день мы приближали как могли”.

Будет жаль, конечно, если все обернется полным пшиком. Но пока к этому идет: почему-то толпа из непонятно кого… Майдан какой-то, ей-богу! Где армия? На что расчет? Сейчас бузотеров выдворят, да и всё. С другой стороны – непонятно, как вообще протестующие могли прорваться (тем более, что о митинге было известно заранее)? Неужели Капитолий так плохо охраняется?!

UPD. Разбирает любопытство: а в США-то тамошние СМИ передают что-то о происходящем? По Си-Эн-Эн и т.д.? Почему-то кажется, что нет – ничего не передают. Это ж все – фейк, “поддельные новости”. Так завтра и объявят.