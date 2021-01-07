Защита оспорит отказ в освобождении Ассанжа под залог

07.01.2021, 3:44, Новости дня

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Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа оспорит отказ суда выпустить его под залог, сообщил главред портала Кристинн Храфнссон.

«Сегодняшнее решение разочаровывает, оно несправедливо, нечестно и нелогично, учитывая предыдущее постановление судьи касательно здоровья Ассанжа. Мы рассчитываем, что это решение будет отменено. В ближайшее время – сегодня или в ближайшие дни – будет подано соответствующее прошение … Это решение бесчеловечно и нелогично», – сказал Храфнссон.

Гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис в свою очередь сказала: «Это огромное разочарование, Джулиан не должен быть в тюрьме», передает РИА «Новости».

Представитель организации «Репортеры без границ» также выразила глубокую обеспокоенность решением Барайтсер.

Ранее в среду Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить под залог основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, он останется под стражей до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.

Между тем, 4 января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. По словам экспертов, рассмотрение апелляции может занять многие месяцы, если не больше года.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.