 

Путин поздравил россиян с Рождеством

07.01.2021, 3:44, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин, который встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области, поздравил россиян с праздником.

«Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!» – приводит его слова РИА «Новости».

Путина попросили высказаться о том, почему «с религиозной точки зрения» в мире происходят непростые ситуации, но он посоветовал для такого рассмотрения вопроса обратиться к «батюшке-священнику». Путин заявил: «Я могу сказать как светский человек».

Войдя в храм, Путин зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами. Температура в храме была такая, что у главы государства, одетого в свитер с высоким горлом и куртку, шел пар изо рта. Путин подарил церкви икону «Господь Вседержитель», которая была изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году.

В сентябре 2016 года Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне. Глава государства и председатель правительства приехали вместе на остров Липно, откуда на катере по дельте реки Мста отправились на прогулку по озеру.



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