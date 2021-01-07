Twitter решил заблокировать аккаунт Трампа

07.01.2021, 3:44, Новости дня

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Администрация Twitter решила заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа и пригрозила ему полным удалением аккаунта.

В Twitter заявили, что три записи Трампа должны быть удалены как нарушающие правила соцсети. После этого аккаунт «заблокируют на 12 часов». Если Трамп снова нарушит правила, аккаунт могут удалить. Twitter вслед за Facebook и YouTube удалил видеообращение президента США к протестующим, а также твит со словами о фальсификации выборов, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне, которые ворвались в здание Конгресса, и призвал их разойтись по домам. При этом он сообщил в видеообращении, что у него и его сторонников «украли выборы».