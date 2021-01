Facebook, YouTube и Twitter удалили видеообращение Трампа, в котором он повторил, что “выборы были украдены”

07.01.2021, 3:26, Новости дня

Видеообращение президента США Дональда Трампа, адресованное его сторонникам, которые взяли штурмом Капитолий, удалили с официальных страниц Трампа в Facebook, YouTube и Twitter.

В своем обращении Трамп повторил, что “выборы были украдены”.

“Это чрезвычайная ситуация, и мы принимаем соответствующие чрезвычайные меры, включая удаление видео президента Трампа”, – заявил вице-президент Facebook Гай Розен в Twitter.

This is an emergency situation and we are taking appropriate emergency measures, including removing President Trump’s video. We removed it because on balance we believe it contributes to rather than diminishes the risk of ongoing violence.

— Guy Rosen (@guyro) January 6, 2021

Он объяснил удаление тем, что это уменьшает риск продолжения насилия.

Трамп призвал своих сторонников, вышедших на акцию протеста в Вашингтоне, мирно разойтись по домам. Короткое видеообращение он опубликовал в Twitter.

Сначала Twitter запретил ретвитить видеообращение президента США, снабдив видео Трампа комментарием, в котором было сказано, что “утверждение о фальсификации выборов оспаривается, поэтому на твит нельзя ответить, ретвитнуть или поставить лайк из-за риска насилия”. Позже оно стало недоступно.

6 января перед Белым домом Трамп заявил своим сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В связи со штурмом заседание двух палат Конгресса США было прервано, конгрессменов вывели из Капитолия. CNN утверждает, что конгрессмены успели утвердить только 12 голосов выборщиков из 538-ми.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.