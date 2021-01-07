Мнение: Письмо: “Хочется выровнять эмоциональный фон”

07.01.2021, 3:24, Разное

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Помните недавно мы обсуждали, что когда хочется кому-то помочь, надо честно отрефлексировать свою нужду?

Потому что за большинством таких желаний помочь – своя нужда. И если это не осознавать, будешь пытаться человеку впарить щипцы под видом помощи. А если отрефлексировать нужду, можно увидеть, как в границах эту свою нужду реализовать.

Человеку тоже можно помочь, если ему действительно нужна помощь, но сначала нужно свою нужду отрефлексировать и отделить. Иначе из-за того, что вы не осознаете свою нужду, у вас ни себе помочь, ни ему помочь не получается.

Вот в этой истории видно, как это происходит в любовных отношениях.

vika_kirik

Эволюция, здравствуйте!

Благодарю за ваш блог. Хочу рассказать свою историю и понять, где мои слепые пятна сейчас и как все сохранить.

Пару лет назад на вечеринке познакомилась с мужчиной (М). Позднее узнала, что он женат, есть ребёнок, ему 37, я на 8 лет моложе. Факт меня не смущает особо, мы были любовниками, при этом параллельно я пыталась строить отношения со свободными мужчинами и ему об этом говорила – как только появлялся постоянный мужчина, я прекращала секс и пыталась дружить. Так длилось 3 года.

Сейчас он ушёл от жены, в процессе развода. Ушёл ко мне – живём в моей квартире уже пару месяцев, сделали ремонт большей части, остаётся ещё кое что.

Стал безумно щедрым.

Первые 2 месяца были адом: я никогда ни с кем не жила, весь быт поменялся, привычки и пр. Плюс до сих пор дёргается глаз от все ещё жены, к ребёнку я отношусь нормально – пакую на праздники подарки, всегда интересуюсь что да как. С ней не знакома.

(Он стал безумно щедрым, но эти месяцы были адом. То есть автор лезет из кожи, но боится отрефлексировать свой минус. Неотрефлексированный минус увеличивает плюс партнера. Вот в этой истории видно как. Опишете?)

Вся ситуация помимо свежего разрыва ухудшается тем, что он рассказал всю правду жене и получил по полной, с угрозами не давать ребёнку общаться с отцом и ещё гадости про меня и пр.

К слову, он оставил все жене – квартиру, машину, хорошее содержание. Она никогда не работала, всегда он всем обеспечивал. Спустя время сказал мне, что совершил большую ошибку, женщина должна чем-то заниматься, намекая, что я должна что то делать. Я в порыве ругани сказала как раз таки про то, что не отказалась бы также заниматься только домом и ребёнком. Я 10 лет живу сама, купила квартиру, хорошая работа с зп намного выше среднего по городу моей профессии, никуда уходить не собираюсь.

(Он ушел от жены, потому что она выносила мозг. Надеялся, что с автором жизнь будет комфортней. Но автор не собирается быть удобной. Она хочет, как минимум, всего того, что имела жена)

Вопрос у меня вот в чем: как поддержать М в самый сложный эмоциональный период и постараться максимально сконцентрироваться на позитиве.

(Вот это тот самый момент, где плохая рефлексия кормит корону Спасателя. Ей бы осознать, что поддержать она хочет себя, чтобы у нее глаз не дергался, чтобы выстоять в схватке с женой, чтобы получить наконец-то уже мужика, которого столько лет пасла. Но ей нравится делать вид, что она строила отношения с другими, хоть ничего и не построила, и что у него нужда в ней больше. И поэтому она милостиво хочет ему помочь. Ну и к чему это приведет, понимаете? Что это будет за помощь? И как помогла бы хорошая рефлексия?)

Иногда на меня накатывает, что я живу до сих пор с женатым, он, конечно, готовит документы – у них контракт, но все же… понимаю, что если буду долбить его и этим, ну…. не время.

(Потому и накатывает на нее, то в короне ей охота думать о своем блеске и превосходстве. А реальность намного скромней, хотя и неплохая. Но после блеска короны от моментов реальности ее дико бомбит. Ну и прогноз плохой поэтому. Мужик уже начал ей рассказывать, что говорит жена про любовницу, то есть готовит пути к отступлению)

В общем, хочется эмоциональный фон выровнять и у него, и у меня.

(“Боль разведу руками”)