Разработана новая версия WhatsApp для персональных компьютеров

07.01.2021, 3:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярный мессенджер WhatsApp будет работать на персональном компьютере, не требуя одновременного включения на смартфоне. Об этом сообщили разработчики сервиса, представившие его новую версию.

Более того, WhatsApp можно будет запустить сразу на нескольких устройствах, всюду открыв один и тот же аккаунт. Появится такая возможность, как синхронизация, и прочее.

В данный момент доступна только бета-версия WhatsApp для РС. По словам специалистов, чтобы настроить сервис на персональном компьютере, необходимо только зайти в него через смартфон на Android и найти в меню команду подключения дополнительных устройств. После этого WhatsApp Web можно будет использовать в автономном режиме.