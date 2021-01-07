Ноутбуки Apple получат беспроводную зарядку для смартфонов

07.01.2021, 3:06, Новости дня

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Смартфоны, как известно, можно заряжать не только от розетки или павер-банка, но и от работающего ноутбука или персонального компьютера, подключив провод мобильного устройства через USB-порт.

В компании Apple пошли немного далее, подав заявку на патент, в котором защищены авторские права на беспроводную зарядку от ноутбуков для разных мобильных устройств.

Предполагается, что такую беспроводную зарядку первыми получат фирменные MacBook. По словам разработчиков, сегодня уже большая часть периферии, в том числе мышка может быть подключена в беспроводном режиме. Почему бы не сделать то же самое с зарядным устройством, тем более, что сама технология беспроводной передачи электрического тока давно существует.