 

Мнение: Мятеж!

07.01.2021, 2:58, Разное
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Байден уже назвал происходящее в Вашингтоне “мятежом, а не протестом”. Надо же! Дедуля даже вышел ради такого случая из своего вечно полусонного состояния. Но обвинение прозвучало, и оно более чем серьезно.

Мятеж не может кончиться удачей.
В противном случае его зовут иначе.

Пока не видно ни малейших шансов на победу у Трампа. Но он молодец уже хотя бы тем, что, как герой Николсона в “Полете над гнездом кукушки”, “хотя бы попробовал”. Все равно его попытались бы посадить, думаю, уже в этом году: “демократы”, что они уже не раз убедительно демонстрировали – это фанатики, а с фанатиками компромиссы невозможны. Там одна только всепоглощающая злоба. Так что Трамп, по сути, ничего не терял и не теряет.

Как бы то ни было – торжество он “демократам” испортил. И создал очень важный прецедент: Конгресс штурмом в США еще не брали.

Источник: Размышления вольного социолога



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