 

Xiaomi в очередной раз поднимает цены на смарт-телевизоры в Индии

07.01.2021, 2:14, Новости дня
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Российские эксперты с интересом наблюдают за ценовой политикой, которую компания Xiaomi проводит на территории Индии. На этот раз дешевые модели умных телевизоров подорожали там в среднем на 15 долларов, а более дорогие – на 35-40 «зеленых».

Во всей этой истории интересны две вещи. Во-первых, Xiaomi является одним из самых популярных в Индии брендов электронных устройств. Во-вторых, производитель в последнее с завидной частотой устраивает подорожание своего товара именно в Индии.

Кстати, об аналогичных действиях Xiaomi на российском рынке пока не слышно. Наоборот, здесь начали действовать скидки. Почему у менеджеров Xiaomi такая избирательность, не совсем понятно. По крайней мере, курс индийской рупии остается достаточно стабильным в последнее время.



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