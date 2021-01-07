 

В Конгрессе США захотели объявить Трампу импичмент

07.01.2021, 2:00, Новости дня
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Член Палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит предъявление президенту США Дональду Трампу импичмента.

Она заявила, что «начала подготовку статей для объявления импичмента». По ее мнению, Трамп «должен быть отправлен в отставку Палатой представителей и выдворен из офиса Сенатом США». Омар считает, что нельзя «позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения Республики». Как сообщила представительница Демократической партии США, необходимо «исполнить присягу», передает РИА «Новости».

Напомним, сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В Капитолии произошла стрельба, есть пострадавшие.

В сентябре 2019 года демократы в Конгрессе США уже запускали процедуру импичмента Трампа, утверждая, что президент США якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Джо и Хантера Байденов. Подконтрольный республиканцам Сенат оправдал Трампа.



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