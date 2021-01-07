Здание Капитолия объявлено безопасным

07.01.2021, 2:00, Новости дня

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Здание Капитолия находится в безопасности, сотрудники полиции оттеснили протестующих со ступеней Конгресса США в Вашингтоне, сообщают СМИ.

Журналист Huffington Post Мэтт Фуллер, находящийся внутри Капитолия, сообщил: «Парламентский пристав говорит, что здание Капитолия безопасно. Комната разразилась аплодисментами». Корреспондент Politico Хьюго Лоууэлл со ссылкой на информацию офицеров полиции Капитолия рассказал, что «зал Сената очищен от сторонников Трампа». Демонстрантов выводят через Западный и Восточный входы Капитолия, передает РИА «Новости».

Полиция также оттеснила протестующих со ступеней Конгресса США. На кадрах NBC видно, как полицейские просят протестующих спуститься со ступеней вниз. Сторонники действующего президента Дональда Трампа подчиняются их требованиям. Полиция – в спецзащите и вооружена автоматическим оружием. К зданию Конгресса прибыла бронированная спецтехника, передает ТАСС.

И.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что «полностью задействована вся национальная гвардию округа Колумбия для помощи федеральным и местным правоохранительным органам в мирном восстановлении порядка».

Полиция сообщила, что в ходе протестов в Вашингтоне были задержаны не менее 13 человек. CNN информирует о задержании 20 человек. По данным полиции, все задержанные приехали в Вашингтон из других городов. Для разгона протестующих использовались дымовые шашки .

Протестующие в Вашингтоне напали на журналистов агентства Associated Press, повредив их оборудование и камеры. Корреспондент агентства вступила в перепалку с протестующими, но когда они начали громить оборудование, была вынуждена отойти подальше, чтобы не пострадать.