 

Трамп призвал протестующих разойтись по домам, но продолжает повторять, что “выборы были украдены”

07.01.2021, 1:42, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников, вышедших на акцию протеста в Вашингтоне, мирно разойтись по домам. Короткое видеообращение он опубликовал в Twitter. 

Трамп снова повторил, что “выборы были украдены”, но подчеркнул, что не хочет, чтобы кто-то пострадал. 

“Это очень тяжелый период. Никогда еще не случалось такого, когда они могли бы забрать это у всех нас, у меня, у вас, в нашей стране. Это были подтасованные выборы. Но мы не можем играть на руку этим людям”, – заявил он. 

“Я знаю вашу боль, я знаю, что вы задеты. Но сейчас вам нужно идти домой, нам нужен мир, у нас должен быть закон и порядок”, – подчеркнул Трамп. 

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— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники Трампа. Выступая перед участниками акции, которая называется “Марш за спасение Америки”, президент США заявил, что никогда не признает поражение на выборах. Трамп обещал своим сторонникам присоединиться к ним в случае, если они отправятся к зданию Конгресса США. Однако не выполнил своего обещания и вернулся в Белый дом. 

Сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса, где должны были объявить о победе на президентских выборах демократа Джо Байдена. По данным СМИ, в ходе штурма огнестрельное ранение получила женщина, она госпитализирована в критическом состоянии.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: демократ Джо Байден получил 306 голосов, а республиканец Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. 

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. 

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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