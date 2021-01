“Из-за риска насилия”. Twitter запретил распространять видеообращение Трампа

07.01.2021, 1:42, Новости дня

Twitter запретил ретвитить видеообращение президента США Дональда Трампа, в котором он обращается к участникам протестов в Вашингтоне с призывом отказаться от насилия и покинуть здание Конгресса.

Сервис микроблогов снабдил видео Трампа комментарием, в котором говорится, что “утверждение о фальсификации выборов оспаривается, поэтому на твит нельзя ответить, ретвитнуть или поставить лайк из-за риска насилия”.

Несмотря на ограничение, видеообращение Трампа менее чем за час просмотрели 10,6 млн раз.

Администрация Twitter в официальном блоге сообщила, что ограничила взаимодействие с твитами в соответствии со своей политикой.

In addition, we have been significantly restricting engagement with Tweets labeled under our Civic Integrity Policy due to the risk of violence. This means these labeled Tweets will not be able to be replied to, Retweeted, or liked.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 6, 2021

В компании отметили, что в связи с событиями в Вашингтоне “активно работают над защитой публичного обсуждения в сервисе и будут принимать меры, которые нарушают правила Twitter.

In regard to the ongoing situation in Washington, D.C., we are working proactively to protect the health of the public conversation occurring on the service and will take action on any content that violates the Twitter Rules.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 6, 2021

Из-за штурма здания Конгресса сторонниками Трампа 6 января процедура оглашения результатов выборов, в которых победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, была приостановлена. По информации CNN, в Конгрессе успели подтвердить 12 голосов выборщиков из 538.

6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники Трампа. Выступая перед участниками акции, которая называлась “Марш за спасение Америки”, президент США заявил, что никогда не признает поражение на выборах.

Трамп на митинге обещал своим сторонникам присоединиться к ним в случае, если они отправятся к зданию Конгресса США. Однако не выполнил своего обещания и вернулся в Белый дом. Телекомпания CNN рассказала, что Трамп уехал на своем внедорожнике и наблюдал за происходящим в Капитолии по телевизору в Белом доме.

По данным СМИ, в ходе штурма огнестрельное ранение получила женщина, она госпитализирована в критическом состоянии.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а республиканец Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.