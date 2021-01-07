В Капитолии, который штурмовали сторонники Трампа, обнаружили два взрывных устройства – СМИ

07.01.2021, 1:42, Новости дня

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В комплексе зданий Конгресса США в Вашингтоне, который 6 января штурмовали сторонники президента Дональда Трампа, обнаружили два взрывных устройства. Об этом со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов сообщает CNN.

Собеседник телекомпании рассказал, что обнаруженные взрывные устройства – самодельные. Одно из них нашли в здании, где располагаются офисы руководящего органа Республиканской партии США, второе – в другом месте комплекса Капитолия.

Оба устройства уже обезврежены – их взорвали.

По данным NBC News, одно взрывное устройство было обнаружено за пределами здания.

6 января перед Белым домом Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США и взяли его штурмом. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В связи со штурмом заседание двух палат Конгресса США было прервано, конгрессменов вывели из Капитолия. CNN утверждает, что конгрессмены успели утвердить только 12 голосов выборщиков из 538-ми.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.