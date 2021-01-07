Капитолий зачистили после штурма сторонниками Трампа. Полиция применила слезоточивый газ

07.01.2021, 1:42, Новости дня

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Полиция взяла под охрану здание Конгресса США, вытеснив из него сторонников президента США Дональда Трампа, которые ворвались в Капитолий 6 января. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, был применен слезоточивый газ, но неясно, кто его применил – протестующие или полиция, люди вытирали слезы. Здание Сената было освобождено от бунтовщиков в 15.30 по восточному времени.

Пока неизвестно, когда будет продолжено совместное заседание Конгресса, сообщили CNN несколько источников. Руководство Конгресса ждет, когда ситуацию возьмут под контроль.

“Капитолий очищается. Когда станет безопасно, мы вернемся, чтобы выполнить наши конституционные обязанности. Это Соединенные Штаты. Мы не позволим власти мафии подрывать верховенство закона”, – скаал журналистам член палаты представителей от Демократической партии Хаким Джеффрис.

6 января перед Белым домом нынешний президент Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В связи со штурмом заседание двух палат Конгресса США было прервано, конгрессменов вывели из Капитолия. CNN утверждает, что конгрессмены успели утвердить только 12 голосов выборщиков из 538-ми.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.