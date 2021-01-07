13 человек арестованы во время осады Капитолия, среди них ни одного местного жителя – глава полиции Вашингтона

07.01.2021, 1:42, Новости дня

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По меньшей мере 13 человек были арестованы 6 января во время осады Капитолия США, заявил начальник полиции Вашингтона Роберт Конти. Об этом сообщает CNN.

“Я должен добавить очень важное замечание, что ни один из арестованных не является жителем округа Колумбия. Все они из-за пределов округа”, – сказал он.

По словам Конти, под стенами Капитолия несколько полицейских были ранены, а правоохранители конфисковали пять единиц оружия.

Сейчас, передает издание, полиция отгоняет участников беспорядков от западного фасада Капитолия США, используя “химические раздражители” (вероятно, слезоточивый газ – “ГОРДОН”) и световые гранаты.

Через несколько минут, в 18.00 по местному времени, в Вашингтоне и всем округе должен начаться комендантский час.

6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники Трампа. Выступая перед участниками акции, которая называется “Марш за спасение Америки”, президент США заявил, что никогда не признает поражение на выборах. Трамп обещал своим сторонникам присоединиться к ним в случае, если они отправятся к зданию Конгресса США. Однако не выполнил своего обещания и вернулся в Белый дом.

Сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса, где должны были объявить о победе на президентских выборах демократа Джо Байдена. По данным СМИ, в ходе штурма огнестрельное ранение получила женщина, она госпитализирована в критическом состоянии.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: демократ Джо Байден получил 306 голосов, а республиканец Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.