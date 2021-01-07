Игла Кощея в мессенджере

07.01.2021, 1:32, Разное

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Что показал скандал с маршрутами президентских кортежей в WhatsApp.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сразу после Нового года стало известно, что полковник полиции Анатолий Макаренко, руководитель Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД) МВД РФ, в течение трех лет собирал у командиров взводов данные о передвижении кортежей президента Путина, его друзей, подчиненных и гостей посредством общих чатов в WhatsApp. Как сказал в утекшей в СМИ жалобе генеральному прокурору бывший старший инспектор Василий Вититнев, в негласно созданные «для удобства» общие чаты принадлежащего соцсети Facebook мессенджера вносились данные, в любой стране относящиеся к категории Top Secret.

В частности, в специальные таблицы вбивали информацию о маршрутах государственных кортежей (в том числе первых лиц страны), пунктах их назначения, номера машин, позывные объектов охраны, фамилии инспекторов экипажей сопровождения, характеристики конкретного поста сотрудника и время проезда кортежа мимо него.

В эти же самые дни ровно 140 лет назад боевая группа из шести членов «Народной воли» под руководством Софьи Перовской приступила к сбору сведений о маршрутах передвижения императора Александра II по Санкт-Петербургу. Данные собирали с помощью наружного наблюдения и опроса «втемную» лавочников и приказчиков. На сбор достаточных для анализа сведений ушло почти три месяца. Так было выявлено место на повороте от Михайловского театра на Екатерининский канал, где кучер неизменно придерживал лошадей. И 13 марта РФ встретит скорбную дату — 140 лет со дня убийства монарха, уничтожившего крепостное право.

Убийство Александра II в Санкт-Петербурге. Картина неизвестного художника

С тех пор все резонансные покушения на маршруте движения жертвы базировались на точном знании его деталей, как в случае с недавним убийством иранского физика Мохсена Фахризаде недалеко от Тегерана. Впрочем, надо иметь в виду, что за 140 лет методы подготовки и осуществления терактов изменились. Для нападения на защищенный кортеж порой достаточно нескольких дронов, немногим более сложных, чем атаковавшие президента Венесуэлы пару лет назад. Ну и, конечно, террористам желательно иметь примерно такую таблицу в Exсel, которую старательно создавал участник мероприятий по охране VIP-кортежей полковник полиции Макаренко.

Через четыре года после убийства Александра II Чехов написал рассказ «Злоумышленник», где крестьянин Григорьев по простоте своей отвинчивал с рельсов гайки для рыболовных грузил, не предвидя ужасных последствий (реальный прототип — Никита Пантюхин из Красково Московской губернии). Нынешний герой Анатолий Макаренко — даром что полковник! — пронес крестьянскую простоту через века.

Труды, отнявшие у боевиков Перовской три месяца, у нынешних хакеров займут минуты — такую репутацию по части защиты данных снискал себе WhatsApp в экспертной среде.

История с внесением секретных данных на незащищенный ресурс продолжает грандиозное фиаско ФСБ, сотрудники которого попали в расследование об отравлении Навального: журналисты и блогеры использовали технические возможности, появившиеся совсем недавно. Бурное развитие IT-технологий привело к созданию совершенно новых угроз не только для жителей со стороны государства, но и для самого государства: силовики тоже оказались с некоторых пор в незащищенной зоне.

Фото: Getty Images

Чем сложнее оборудование и программы, тем больше в них дыр, сквозь которые можно посмотреть на маршруты передвижения тех или иных лиц. Первые звонки прозвучали давно. Летом 2018 года простой студент из Австралии обнаружил на общедоступной карте учета фитнес-трекеров маршруты пробежек в пустынях африканского Сахеля и под Кандагаром — таким образом гаджеты на руках агентов ЦРУ автоматически внесли их позиционирование на спортивный ресурс ЗОЖ, а заодно — и положение их секретных баз. Хорошо, конечно, что «Талибан» (группировка запрещена в России) не интересуется ЗОЖ, хотя артиллерийский обстрел по координатам GPS они устроить вполне в состоянии.

Разумеется, ФСБ и ФСО устроят кадровый погром в подразделениях, допустивших утечку. Будут приняты меры, усилена бдительность, разработаны новые методики, да и конспирация будет переосмыслена как дисциплина. Но, по сути,

и государственные служащие, и обычные граждане стоят перед одинаковыми проблемами: сберечь свое личное пространство, невзирая на растущие массовые утечки данных в РФ и в мире.

И поскольку скапливаются они в глобальных поисковых монополиях и коммерческих соцсетях, уходить надо в первую очередь оттуда. Известное выражение ХХ века, что «те, кто читает книги, всегда будут руководить теми, кто смотрит телевизор», постепенно трансформируется в правило — «кто хранит личные данные на собственных ресурсах, всегда будет руководить теми, кто пользуется бесплатными сервисами и социальными сетями». На мой взгляд, возможно, именно такую форму вскоре примет тысячелетнее разделение всех обществ на высокообразованную часть и так называемый простой народ.

Валерий Ширяев

Новая газета