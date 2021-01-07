 

Сторонники Трампа вошли в здание законодательного собрания Канзаса

07.01.2021, 1:08, Новости дня
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В Топике сторонники президента США Дональда Трампа вошли в здание законодательного собрания Канзаса, сопротивления им не оказывали, сообщают СМИ.

Протестующие собрались у здания законодательного собрания, полиция не вмешивалась. Когда демонстранты направились в само здание, стражи порядка также не препятствовали. Протестующие вели себя мирно, но продолжили митинг в помещении, передает ТАСС со ссылкой на KSN-TV.

Еще около 200 сторонников Трампа с американскими флагами собрались у здания управления полиции Лос-Анджелеса, двое из них после драки с полицейскими были задержаны. Одна из задержанных кричала уводящим ее полицейским: «Помните, что тысячи и тысячи патриотов готовы умереть за нашу свободу… Решайте, на чьей вы стороне», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Los Angeles Times.



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