Пенс призвал протестующих покинуть здание Конгресса

07.01.2021, 0:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вице-президент США Майк Пенс призвал людей, ворвавшихся в здание Конгресса 6 января, где начиналась процедура официального объявления результатов президентских выборов, немедленно покинуть его. Об этом он написал в Twitter.

“Насилие и разрушения, происходящие в Капитолии, должны остановиться, и это должно произойти сейчас. Тот, кто участвует, должен уважать правоохранителей и немедленно покинуть здание”, – отметил он в твите.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building.

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Из-за штурма здания Конгресса сторонниками президента США Дональда Трампа 6 января процедура оглашения результатов выборов, в которых победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, была приостановлена. По информации CNN, в Конгрессе успели подтвердить 12 голосов выборщиков из 538.

6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники Трампа. Выступая перед участниками акции, которая называлась “Марш за спасение Америки”, президент США заявил, что никогда не признает поражение на выборах.

Трамп на митинге обещал своим сторонникам присоединиться к ним в случае, если они отправятся к зданию Конгресса США. Однако не выполнил своего обещания и вернулся в Белый дом. Телекомпания CNN рассказала, что Трамп уехал на своем внедорожнике и наблюдал за происходящим в Капитолии по телевизору в Белом доме.

По данным СМИ, в ходе штурма огнестрельное ранение получила женщина, она госпитализирована в критическом состоянии.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а республиканец Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.