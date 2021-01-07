 

Песков рассказал о неприемлемых для Путина вещах: Становится жестоким и беспощадным

07.01.2021, 0:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Обыватель привык видеть первых лиц в нейтральном деловом амплуа. Чаще всего политики предстают перед нами в телевизионных сюжетах, где освещаются рабочие мероприятия и поездки. За всей этой ширмой кроются личности со своими персональными взглядами на жизнь.

Многих россиян интересует, каким на самом деле является Владимир Путин и всегда ли президент сдержан и доброжелателен. Пресс-секретарь российского главнокомандующего Дмитрий Песков в свежем большом интервью на ютуб-канале “Соловьев Live” приоткрыл завесу тайны.

Песков рассказал, какие проявления являются для Путина неприемлемыми. По словам чиновника, президент становится жестоким и беспощадным, когда дело касается воровства, предательства или некомпетентности.

Песков отметил, что Путин считает вышеперечисленные вещи грехом. Кроме того, Владимир Владимирович стал менее терпим к непрофессионализму за время работы на президентском посту. Путин старается расти как профессионал и проделывать работу над ошибками, подчеркнул Песков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Наталья Фриске изменила образ во избежание сходства с покойной сестрой

12.12 / Мнение: Умер Валентин Гафт. Чтобы ты обосрался 2020-й!

07.08 / Учёные: Тренировки в определённое время ускоряют сжигания жира

11.08 / Тихановская лично объяснила бегство за границу после выборов

28.11 / СМИ: в Иране убили ученого, который мог руководить ядерной программой

28.12 / Россиян предупредили об опасности воров и грабителей в курьерской форме

13.12 / Правительство запускает программу продовольственных карточек

27.10 / Как в супермаркете призрак напал на продавщицу

21.10 / Ученые: Образ жизни эффективнее менять не постепенно, а резко

14.11 / Адвокат Юкша рассказал, кому достанется имущество Джигарханяна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска