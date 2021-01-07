 

Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США

07.01.2021, 0:42, Разное
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Сторонники Трампа устроили митинг у здания конгресса. На нем выступил Дональд Трамп.

Акцию под названием “Марш за спасение Америки” организовали перед началом заседания конгресса. “Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение”, – заявил собравшимся пока еще действующий глава Белого дома.

После митинга сторонники Трампа прорвали полицейское оцепление и ворвались внутрь здания. Заседание конгрессменов было отложено.

Полиция применила слезоточивый газ и пыталась разогнать протестующих. Несколько стражей порядка получили ранения. Также ранена одна из прорвавшихся в здание конгресса сторонниц Трампа.

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Ненси Пэлоси эвакуировали из здания. Трамп обратился к протестующим и призвал их воздержаться от насилия.

Избранный президент США Джо Байден назвал атаковавших конгресс экстремистами. Он призвал Дональд Трампа обратиться к сторонникам и остановить насилие.

Протестующие призывают к отставке всех лидеров конгресса – республиканцев и демократов. Они полностью дискредитировали себя перед американским народом, считают сторонники Трампа.

If Donald Trump cannot execute his oath of office to protect and defend the Constitution of the United States, he should be removed immediately.

SHAME ON YOU pic.twitter.com/Z4EfJZMprb

— Jerry Avenaim (@avenaim) January 6, 2021

К зданию конгресса стягиваются отряды национальной гвардии. В Вашингтоне вводится комендантский час.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Победил представитель Демпартии Джо Байден. Дональд Трамп обвинил оппонентов в масштабных фальсификациях.

Юристы республиканцев обратились в верховный суд, но безуспешно. Тем не менее Трамп не собирается признавать поражение.



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