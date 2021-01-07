 

Браузер Microsoft Edge используют уже 600 млн человек

07.01.2021, 0:30, Новости дня
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На сегодня браузер Microsoft Edge используется на целом ряде популярных операционных систем, в том числе он стал обязательным для Windows 10. Как сообщили в компании Microsoft, уже более 600 млн человек используют Edge.

Напомним, что браузер создан на основе Chromium. О росте популярности Edge разработчик напоминает периодически. На этот раз сообщение пришло весьма необычным способом.

Компания Microsoft разместила описание вакансии, которая оставалась открытой на территории Индии. И как бы мимоходом напомнила, что браузер Edge использует уже 600 миллионов юзеров. По мнению экспертов, это еще далеко не предел. Браузер, скорее всего, продолжат активно продвигать на рынке. Поэтому стоит ожидать, что компания вскоре отчитается о миллиардном пользователей.



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