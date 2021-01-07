Ксеноглоссия – феномен внезапного овладения чужими языками

07.01.2021, 7:55, Разное

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Ксеноглоссией называют внезапно проявившуюся у человека способность говорить на языке, который он ранее не знал и который он в принципе не мог выучить. Что это: генетическая память? Свидетельство о переселении душ? Или нечто иное?

Из тьмы веков

Самое первое письменное свидетельство мы находим в Новом Завете, когда 12 апостолов неожиданно для себя заговорили на языках, которыми ранее не владели. Читателей Библии это нисколько не удивляло: Богу подвластно все. Внезапное овладение учениками Христа иностранными языками считалось свидетельством их богоизбранности.

В киевской летописи XII века упоминается чернец Киево-Печерской Лавры, внезапно заговоривший сразу на нескольких басурманских языках: латыни, древнееврейском, греческом и сирийском. Чернец усердием в изучении Сова Божьего не отличался, поведения был не примерного, короче на богоизбранного никак не тянул. Поэтому монахи сочли, что это дар не от Бога, а от Дьявола и принялись изгонять из бедняги беса.

В 1634г. в лондонском монастыре св. Урсулы несколько послушниц заговорили на греческом, латинском и испанском. Чтобы избавиться от этакой напасти им приказали усердно молиться и поститься.

В XIX веке итальянский крестьянин внезапно заговорил на чужих языках. Приехавшие священники установили, что это латинский, греческий, турецкий языки и приняли решение спасти беднягу – провести обряд изгнания беса. Процедура прошла «успешно»: бес покинул тело крестьянина, заодно унеся с собой и его душу (крестьянин помер).

ХХ век

В XX веке такими случаями уже занимались не священники, а ученые, поэтому исследуемые оставались живы. Явление получило название ксеноглоссия, каждый случай фиксировался, исследовался, и с каждым годом их становилось все больше и больше. Начали выявляться определенные закономерности.

Обычно способность проявлялась в человеке, пережившем психическую или мозговую травму. В 1978 году житель Липецкой области Н. Липатов попал под удар молнии, после чего заговорил на немецком, английском и французском языках. В 1979 году тульский пенсионер попал под машину и овладел немецким, из которого ранее знал только «хенде хох» и «Гитлер капут». В Московском НИИ психиатрии в 1998 году наблюдалась женщина, начавшая после инсульта говорить на иврите.

Ученые предположили, что пострадавшие устанавливали телепатическую связь с иностранцами и каким-то образом и впитывали в себя часть их сознания, в том числе и владение языком.

У лингвистов загорелись глаза: оказывается вместо того, чтобы корпеть над учебниками иностранного языка, достаточно включить некий тумблер в мозгу! Вспомнили про американского ясновидящего Эдгара Кейси. К нему приходили письма со всего мира, однако он никогда не пользовался услугами переводчиков. Медиум погружался в транс и читал письмо, написанное на любом языке.

Начали искать этот «волшебный переключатель». Идею бить испытуемых током или бросать под машины отвергли, решили прибегнуть к гипнозу. И тут ученых ожидали сюрпризы: многие погруженные в гипноз говорили на «мертвых» языках, а то и вспоминали свои прошлые жизни!

Я помню…

13-летняя англичанка Иветта Кларк заговорила на древнеегипетском языке и представилась храмовой танцовщицей. Беседовавший с ней ученый-египтолог не только не смог подловить ее на неточностях, но и сам узнал много нового о Древнем Египте.

В 1955 году загипнотизированная американка отозвалась как умерший в XVII веке швед Йенсен Якоби и заговорила на шведском языке с архаизмами 300-летней давности.

В 1959 году 44-летний канадец Джон Догерти рассказал о своей жизни в древности на Ближнем Востоке и начертил какие-то каракули, которые оказались арабскими письменами, не употреблявшимися с VII в.н.э.

Так что это?

В настоящее существуют две соперничающие теории. Согласно первой это просыпается наша генетическая память. Так погруженный в гипноз Пушкин вполне мог заговорить на каком-либо африканском наречии.

Сторонники реинкарнации утверждают, что наши предки тут ни при чем – человек вспоминает свои прошлые жизни.

Обе теории в принципе говорят ободном и том же: ксеноглоссия – это мостик в наше прошлое. Однако есть случаи, которые не укладываются ни в одну из этих теорий. Один из таких описал швейцарский психолог Флурнуа.

В 1899 году он наблюдал женщину, которая в состоянии гипноза кроме французского и хинди говорила на языке, который так и не смогли идентифицировать. У языка была структура, орфография, свои грамматические особенности, но при этом он не имел ничего общего ни с одним из существующих или мертвых языков. Его носительница по имени Хелена утверждала, что на нем говорят жители Марса. Хелена была потомком марсиан? Или сама в прошлой жизни жила на красной планете? Или есть третий вариант?