 

Москвичам пообещали «русскую зиму» на Рождество

06.01.2021, 10:34, Новости дня
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Настоящая русская зима со снегом и небольшими морозами ожидает москвичей в Рождество, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С сегодняшнего дня у нас наступает настоящая русская зима. Температура, наконец, тоже вернется в климатическую норму. В Москве сегодня облачно, кратковременный снег, минус 4 (…) минус 6 в городе, в Подмосковье от минус 3 до минус 8», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

Он добавил, что ожидается юго-восточный ветер три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Тишковец также сообщил, что в пятницу, субботу и воскресенье ночью в Москве ожидается минус 5 – минус 10. «Днем завтра с минус одного до минус 6, потом минус 3 – минус 8, а в воскресенье ночью уже минус 7-12, а днем минус 5 – минус 10», – сказал синоптик.

Он отметил, что в эти дни также хороший снежный покров будет благоприятствовать катанию на лыжах. «Оставшиеся несколько праздничных дней можно посвятить лыжам, снежный покров хороший и погода довольно комфортная», – сказал Тишковец.

По его словам, на следующей неделе в Москву придут аномальные сибирские морозы. «Несмотря на то, что скажется влияние солнечного антициклона, температура уже в понедельник под утро понизится до минус 15 – минус 20, днем не выше минус 12-17. А ко вторнику и вовсе будет минус 20-25, местами даже 27 ниже нуля, а днем в Москве минус 15-17, а по области минус 14-19, минус 15-20», – сказал Тишковец.

Он отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой. «Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и центральной РФ ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами», – сказал Тишковец.

Синоптик предупредил, что мощное похолодание начнется уже вечером в воскресенье. «Так что готовим зимние теплые вещи, впереди нас ждут испытания русскими морозами, что, наверное, тоже приятно, мы давно этого не видели», – продолжил он.

Кроме того, Тишковец сообщил, что сугробы в Москве 7 января вырастут до 21-22 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что экстремально низкие температуры фиксируются на азиатской части РФ в течение полумесяца, последний раз подобное явление наблюдалось в январе 2006 года.



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