 

Во время штурма здания Конгресса США по людям стреляли – СМИ

06.01.2021, 23:58, Новости дня
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6 января во время штурма здания Конгресса США сторонниками президента Дональда Трампа огнестрельное ранение получила женщина. Об этом со ссылкой на два источника сообщила телекомпания CNN.

По имеющимся данным, женщине стреляли в грудь, она госпитализирована в критическом состоянии.

Информацию о раненом подтвердили и источники NBC News в правоохранительных органах.

Данных о том, кто именно стрелял, пока нет.

Известно также, что несколько человек в ходе событий возле Капитолия получили травмы.

Собеседники CNN утверждают, что пострадали несколько офицеров полиции.

6 января перед Белым домом Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. 

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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