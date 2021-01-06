 

В Вашингтоне сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса США. Видео

06.01.2021, 23:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В связи со штурмом заседание двух палат Конгресса США было прервано, конгрессменов вывели из Капитолия.

ВИДЕОВидео: Bloomberg Quicktake: Now / YouTube

6 января перед Белым домом нынешний президент Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. 

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома. 

видео

Видео: Guardian News / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

11.12 / ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы

21.11 / Лавров провел встречу с Пашиняном

25.07 / В мире: РФ потеряла статус главного противника США

22.12 / Подоляк: Не вижу поступков, которые могли бы создать Татарову репутацию человека с какой-то крайне одиозной составляющей

10.08 / France 24 – после взрывов в порту Бейрут захлестнула волна протестов

04.09 / Потеря слуха повышает риск деменции в будущем

25.08 / В Польше начали говорить о разделе Белоруссии и союзе с Москвой

01.09 / В Николаевской области ввели дополнительные карантинные ограничения

26.06 / В Германии призвали ужесточить позицию против санкций по «Северному потоку – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска